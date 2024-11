Tra pochi giorni saranno dismessi tutti i reparti non oncologici del polo di cura e ricerca dei tumori di Germaneto

CATANZARO – Sit-in davanti alla Prefettura contro i licenziamenti. Protestano a Catanzaro i lavoratori della Fondazione Campanella. I dipendenti temono per i propri posti di lavoro dopo l’annuncio che per alcuni di loro è stata avviata la procedura di messa in mobilità. Sarebbe la quarta volta in due anni. Il 22 giugno saranno chiusi tutti i reparti non oncologici del polo di ricerca e cura dei tumori di Germaneto.