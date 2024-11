Colpita un'area protetta. Centinaia di piante tagliate senza autorizzazione

GRIMALDI (CS) - Trentottomila metri quadrati di foresta mediterranea vandalizzati da una ditta boschiva. Centinaia gli alberi di abete tagliati in maniera abusiva su terreni sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale. Località “Penise” di Grimaldi, l’area presa di mira, era stata rimboschita da pochi anni: è riconosciuta come uno dei siti di maggior pregio naturalistico della provincia di Cosenza. Una ricchezza alla portata dei taglialegna che non si sono fatti scrupoli. Lo scempio, denunciato alla Procura della repubblica di Cosenza, è stato scoperto durante un controllo dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato. Gli abeti hanno subito un taglio raso. La Procura ha disposto il sequestro dell’intera area. Denunciato il titolare della ditta boschiva che avrebbe portato a termine l’operazione.