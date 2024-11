Firmato un accordo tra l’ L’Ateneo telematico Iul e Isv Group. La città dello Stretto sarà anche sede d’esame

Nuovi percorsi formativi in Calabria. L’Ateneo telematico Iul e Isv Group hanno siglato un protocollo per consentire la nascita di un Polo tecnologico universitario per l’Area Metropolitana dello Stretto. La notizia, riportata su Avvenire.it, rappresenta un’opportunità in piùper gli studenti calabresi.

La Iul – Italian University Line, infatti, è l'Università on line fondata nel 2005 e partecipata dall’Università degli studi di Firenze e dall’Indire, il più antico ente di ricerca del ministero dell’Istruzione.

Offre corsi di laurea, master e corsi di alta formazione in ambito pedagogico. Isv Group, invece, è un’organizzazione con sede a Reggio Calabria e vanta una consolidata esperienza nel settore dell’alta formazione in Calabria e nell’Area dello Stretto. Il percorso consente a Isv Group di diventare un Polo tecnologico dell’Ateneo telematico, con il compito di offrire orientamento e supporto alle attività didattiche agli studenti attraverso tutor specializzati. Reggio Calabria, dunque, sarà anche sede di esame per gli allievi che avranno espletato l'iter online.