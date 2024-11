È andato sold-out il primo evento in Calabria dedicato al turismo: 27 speaker provenienti da tutta Italia, un mainstage dove si alterneranno i migliori professionisti che parleranno di siti web, presenza online, web marketing turistico, revenue management, metaverso e food & beverage. Tantissime richieste anche per i lab destination marketing, direttore d’albergo e start-up.

«Insieme ai relatori studieremo i trend del momento spiega Bruno Strati, organizzatore dell'evento - la tecnologia da utilizzare nelle strutture ricettive e le innovazioni che caratterizzano il comparto turistico. Da oggi in poi, sarà possibile acquistare solo i biglietti per il live steaming e seguire il mainstage da remoto».

Il corso è stato immaginato per dare la possibilità agli operatori calabresi del reparto turistico, di potersi formare e aggiornare a casa loro con professionisti di fama nazionale. «Non è stato facile organizzare, coinvolgere gli speaker e comunicare un evento così importante in Calabria - continua Bruno Strati -. Sicuramente è il primo di una lunga serie perché la risposta da parte dei nostri conterranei c’è stata, è stata forte e soprattutto ha registrato l'entusiasmo di tantissimi giovani. Non mi aspettavo un sold-out ma sono molto soddisfatto. La sfida della Calabria di oggi è coniugare la tradizione all’innovazione e le tecnologie ce lo permettono, grazie al metaverso e alla realtà aumentata».

Si parlerà anche di turismo delle radici: «Il nostro è un popolo di emigranti che ha voglia di scoprire le proprie origini, conoscere il luogo in cui sono nati i propri nonni o genitori e rivivere le emozioni di un tempo».