Come rafforzare il contributo dell'agricoltura per la crescita dell’imprenditoria giovanile? Appuntamento con il segretario nazionale Coldiretti Giovani alle 20 su LaC

Stefano Leporati dal 2007 lavora in Coldiretti come responsabile delle politiche economiche, seguendo in particolare l’evoluzione e l’applicazione della Politica Agricola Comune, i piani di Sviluppo Rurale, importanti progetti di filiera e internazionalizzazione. Il segretario nazionale Coldiretti Giovani ne discute con il direttore editoriale Alessandro Russo. Questi e altri i temi nel talk politico de LaCapitale.

Piazza Parlamento andrà in onda giovedì 26 maggio alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, su LaC Sat, canale 411 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.