Francesco Chiellino, è stato confermato presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Catanzaro-Squillace. Dopo l’assemblea diocesana svoltasi a Gasperina che ha eletto il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica di Catanzaro-Squillace, l’Arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone, accogliendo le indicazioni del Consiglio Diocesano, ha nominato Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica per il triennio 2017-2020, Francesco Chiellino.



“Accolgo con gioia la nomina alla presidenza dell’Azione Cattolica Italiana della nostra diocesi – ha dichiarato Chiellino – ed esprimo innanzitutto tanta gratitudine al Consiglio diocesano dell’Associazione, all’Arcivescovo Bertolone, che mi hanno chiamato a una responsabilità così bella e impegnativa. Ho però la certezza che in Azione cattolica non c’è responsabilità personale che non sia anche corresponsabilità, non c’è scelta che non sia l’esito di un discernimento comune, e che dunque nel mio compito sarò affiancato e sostenuto da tutta l’Associazione fatta di laici credenti che incarnano il Vangelo. Noi dell’Azione Cattolica ci siamo per sostenere la ricerca di senso e speranza che alberga nel cuore di ciascuno. Ci siamo per costruire “sentieri di gioia” con i ragazzi, i giovani e gli adulti dei nostri territori. Ci siamo per testimoniare l’amore privilegiato di Dio verso chi si sente vinto dalle difficoltà, in particolare i giovani senza lavoro, le famiglie in crisi, gli anziani soli, gli immigrati sfruttati, i poveri senza speranza. Voglio confermare la scelta missionaria dell’Associazione e l’impegno per il radicamento dell’AC in tutte le parrocchie della diocesi.”. Gli altri componenti del Consiglio diocesano di Ac sono: Iolanda Tassone, Natale Antonio Gigliotti, (vice-pres. Adulti), Yvonne Canino, (vice-pres. Giovani), Sonia Fera (Resp, Ac Ragazzi), Gaetano Viscomi, Giorgio De Caro, Anna Voci, Anna Napoli, Francesca De Caro, Maria Antonia Lamanna, Assunta Rita Riitano, Luciana Cricelli, Luigi Mariano Guzzo, Barbara Versa, Maurizio Ceravolo, Caterina Garzaniti, Manuel Cafasi e Angela Campo ( Responsabile Mov Lavoratori di AC). Gli assistenti sacerdoto sono: don Mario Spinocchio, don Pantaleone Greco, don Ferdinando Fodaro, don Ivan Rauti, e don Nicola Ierardi. Intanto l’Azione Cattolica diocesana, sta lavorando con entusiasmo e fede per l’incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro che si svolgerà il 30 aprile e darà inizio alle celebrazioni per i 150 anni della fondazione dell’Azione Cattolica.

“Saremo accompagnati dal nostro Arcivescovo mons. Bertolone – riferisce Chiellino – e sarà l’occasione per ringraziare il Pontefice in merito al suo operato. Accogliere le sue indicazioni, e per cercare di dare profondità al nostro impegno nella Chiesa, oggi e in futuro.

Rosaria Giovannone