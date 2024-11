Il ristorante Fratello offre in Egitto pasti gratuiti a più di 5000 famiglie. Spiega Mons. Lazhi Yoannis Gaid: «L’idea del ristorante Fratello è oggetto di ulteriore approfondimento al fine di applicarla anche in Italia. Ampio è stato l’apprezzamento del Santo Padre».

Una concretizzazione di tante belle parole

Il 9 gennaio 2024 è stato infatti inaugurato a Il Cairo il primo ristorante che fa parte della Catena dei Ristoranti della Fratellanza Umana. Uno dei progetti dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” fondata da Monsignor Yoannis Lazhi Gaid e dalla Fondazione della Fratellanza Umana egiziana. Con l’intento di concretizzare i contenuti del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune”, sottoscritto, a Abu Dhabi , il 4 febbraio 2019, da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al – Azhar Ahmad Al -Tayyeb.

La povertà è un dramma da combattere

Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, gia Segretario di Papa Francesco, ha voluto porre in essere un progetto finalizzato a contrastare il dramma della povertà assoluta. Riscattando la dignità di coloro che ne sono afflitti.

Religioni diverse, insieme con un obiettivo comune

La Fondazione della Fratellanza Umana è un’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro che ha lanciato il suo appello a sostegno della fratellanza umana. Uniformandosi ai valori e ai principi del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune” , sottoscritto da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayebb.

Tanti progetti già portati a conclusione

La Fondazione, nata nel 2022, si è rapidamente rimboccata le maniche diventando, in soli due anni, un’istituzione di spicco della società civile egiziana. Essa ha dato vita a numerosi progetti, tra cui l’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”, i Convogli medici, l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” e la Scuola della Fratellanza Umana per le persone portatori di disabilità, oltre alla serie di Ristoranti della Fraternità Umana Fratello.

Allo studio anche in Italia

Monsignor Yoannis Lazhi Gaid ha dichiarato: «Il primo ristorante della Catena dei Ristoranti della Fratellanza Umana ‘Fratello’ è stato inaugurato il 9 gennaio 2024 e l’obiettivo principale è quello di fornire pasti gratuiti a oltre 5000 famiglie egiziane che vivono in stato di assoluta povertà. È nostro intento aprire altri ristoranti in tutto l’Egitto ed anche in altri Paesi che ne hanno bisogno. Il Ristorante, il cui cibo è di alta qualità, non fa pensare ad una mensa o a un luogo destinato alle famiglie povere. In quanto siamo stati sorretti dall’intento di non creare discriminazioni sociali, dando vita ad un luogo accogliente ed elegante. La povertà è solo una parola e non uno stato che identifica una persona. L’idea del ristorante Fratello è oggetto di ulteriore approfondimento al fine di applicarla anche in Italia».

