Il Frecciarossa Sibari-Bolzano potrebbe essere soppresso a partire dalla metà di dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. È quanto risulterebbe da una comunicazione trasmessa da Trenitalia a RFI, nella quale viene prospettata una modifica dell’attuale offerta che interesserebbe direttamente uno dei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza che servono la Sibaritide.

La notizia, se confermata nei prossimi aggiornamenti dell’orario ufficiale, significherebbe la sospensione del collegamento diretto tra Sibari e Bolzano durante il periodo invernale, con una possibile ripresa soltanto nei mesi estivi del 2027.

Attualmente Trenitalia indica il collegamento Bolzano-Sibari tra le connessioni Frecciarossa attive per la Calabria, con due collegamenti giornalieri tra Bolzano, Verona e Paola, con prosecuzione fino a Sibari.

Frecciarossa Sibari-Bolzano, la prospettiva per il 2027

Secondo quanto emerge dalla comunicazione di Trenitalia a RFI, il collegamento non sarebbe previsto nella programmazione ordinaria a partire da dicembre. La possibilità presa in considerazione sarebbe quella di restituire il servizio nel periodo estivo del 2027, ma con una configurazione differente rispetto a quella attuale.

L’ipotesi sul tavolo sarebbe infatti quella di un Milano-Sibari, destinato a collegare direttamente la città ionica con il capoluogo lombardo nel periodo di maggiore domanda turistica.

Si tratta, al momento, di una prospettiva che dovrà essere verificata attraverso la programmazione definitiva e la successiva messa in vendita dei collegamenti. La stessa documentazione ufficiale oggi disponibile conferma comunque l’esistenza del Frecciarossa 8509 Sibari-Bolzano, con partenza da Sibari e arrivo a Bolzano, mentre il collegamento inverso è identificato con il numero 8519.

Un collegamento che attraversa il Paese

Il Sibari-Bolzano rappresenta una relazione ferroviaria particolare perché consente di raggiungere direttamente dal territorio della Sibaritide diverse città del Centro-Nord, attraversando Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige.

L’attuale Frecciarossa 8509 collega Sibari a Bolzano in poco meno di dieci ore, con fermate, tra le altre, a Paola, Scalea, Maratea, Salerno, Napoli Afragola, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Rovereto e Trento.

La possibile sospensione invernale apre quindi una questione che riguarda non soltanto Sibari, ma l’intero sistema dei collegamenti ferroviari della fascia ionica cosentina.

La prospettiva di un Milano-Sibari nel periodo estivo 2027 potrebbe modificare la direttrice servita, spostando verso Milano il collegamento diretto con il Nord e concentrando il servizio nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Resta ora da capire se quanto comunicato nella programmazione preliminare sarà confermato nel quadro definitivo dell’offerta ferroviaria. Al momento, dunque, l’ipotesi più probabile è quella di un rischio di soppressione da dicembre e di un’ipotesi di ripristino estivo nel 2027, piuttosto che di una cancellazione definitiva del collegamento.

La questione assume particolare rilievo anche alla luce degli interventi infrastrutturali in corso in Calabria: RFI indica, tra gli altri, lavori sulla tratta Paola-Castiglione Cosentino dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027 e progetti di potenziamento della rete ionica.