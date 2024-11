Con l’elezione dell’avvocato Fulvio Scarpino a vice coordinatore dei presidenti dei Corecom d’Italia, il Corecom Calabria ottiene un’importante conferma del suo valore e del suo impegno nel settore delle comunicazioni. Un riconoscimento che premia non solo l’operato personale di Scarpino, ma anche l’azione coesa e lungimirante di un team qualificato: il vice presidente Mario Mazza, il segretario Pasquale Petrolo, e il direttore Maurizio Priolo. «Insieme – si legge in una nota – hanno saputo dare vita a una realtà istituzionale che, partendo dalla Calabria, è oggi protagonista di progetti strategici a livello nazionale».

Negli ultimi anni, il Corecom Calabria si è distinto per iniziative di alto impatto sociale ed educativo, molte delle quali rivolte ai giovani e incentrate sul tema della responsabilità mediatica. La partecipazione di centinaia di studenti ai progetti del Corecom testimonia una dedizione profonda e concreta, che mira a costruire una nuova generazione di cittadini consapevoli nell’era digitale. Tra i progetti più significativi, la “Giornata sulla Povertà Educativa” ha posto l’accento sulle disuguaglianze nell’accesso all’istruzione, mentre il concorso “Gonfia la Rete” ha coinvolto studenti da tutta Italia, sensibilizzandoli sull'uso sicuro e responsabile dei media digitali, un tema di rilevante attualità.

In continuità con questa missione educativa, il Corecom Calabria ha dato vita al “Corecom Academy in Tour”, un progetto innovativo pensato per portare formazione e dialogo direttamente nelle scuole e nei centri giovanili di tutta la Calabria. Con un approccio coinvolgente e interattivo, l’Academy si propone di formare i giovani a un uso consapevole degli strumenti digitali, attraverso workshop, seminari e attività pratiche che promuovono valori di rispetto e attenzione ai contenuti. Questa iniziativa risponde alla visione di una comunicazione pubblica che non sia solo informazione, ma anche responsabilità sociale e tutela dei diritti, offrendo ai giovani calabresi un’occasione di crescita e confronto con esperti del settore.

Il Corecom Calabria, sotto la guida dell’avvocato Scarpino, ospiterà inoltre il “ConciliaWeb Day” e gli “Stati Generali dell’Informazione e della Comunicazione” nei prossimi 2 e 3 dicembre presso il Consiglio regionale della Calabria. Questi eventi rappresentano un’occasione di confronto tra istituzioni e operatori dell’informazione e sono parte di un programma più ampio di sensibilizzazione, che mira a definire una linea comune per affrontare le sfide della comunicazione digitale e a consolidare la protezione degli utenti.

Questa nuova nomina conferma il ruolo di primo piano del Corecom Calabria come promotore di una comunicazione inclusiva e di qualità, che tutela i diritti degli utenti e orienta la propria azione verso l’innovazione. Un risultato prestigioso che suggella un percorso collettivo, quello dell’avvocato Scarpino e della squadra, e che testimonia la capacità del Corecom Calabria di porsi come esempio e punto di riferimento nel panorama nazionale delle comunicazioni.