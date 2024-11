Il diverbio tra due famiglie rischiava di degenerare in uno scontro fisico. I militari hanno separato i due gruppi

CATANZARO - L'ennesima lite condominiale finita male, anzi malissimo. Perchè i cinque protagonisti della rissa si sono ritrovati in caserma dopo l'intervento dei carabinieri. Un intervento provvidenziale perchè dalle parole i contendenti erano passati ai fatti. Una lite degenerata al punto che sembra che i vicini di casa si siano affrontati sulla soglia delle rispettive abitazioni armati di coltelli e bastoni. Prima il divernio verbale tra le due padrone di casa. Poi l'intervento di figli e mariti che hanno minacciato di darsele di santa ragione. Tutto per la pulizia delle scale del condominio. Sono stati i vicini di casa delle due famiglie ad avvertire i carabinieri che sono intervenuti e dopo aver calmato gli animi hanno portato tutti in caserma.