Operazione della Polizia nell’ambito dei servizi intensificati di controllo del territorio. In manette anche due donne croate ed un lituano

REGGIO CALABRIA - Quattro persone sono state arrestate a Reggio Calabria nell'ambito dei servizi intensificati di controllo del territorio disposti dal questore Guido Nicolo' Longo. In particolare, gli agenti delle Volanti, diretti dal vice questore aggiunto Luciano Rindone e dal vice dirigente Gesualdo Masciopinto, hanno arrestato tre stranieri per tentato furto in abitazione e hanno eseguito una misura di custodia cautelare nei confronti di un reggino indagato per ricettazione di monili in oro provento di una serie di furti in abitazione e furti con strappo. Due donne croate sono state sorprese mentre tentavano di commettere un furto aggravato in uno stabile della zona sud del capoluogo. Gli agenti delle Volanti le hanno sorprese al sesto piano dopo che avevano forzato il portone d'ingresso, colte in possesso di strumenti per scasso e monili in oro rubati, sono state entrambe arrestate. Sempre a Reggio e' stato arrestato un lituano per tentato furto aggravato e possesso di documenti contraffatti validi per l'espatrio. Anch'egli e' stato bloccato mentre tentava di forzare il portone d'ingresso di un'abitazione.