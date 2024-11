Un gala esclusivo. Un viaggio tra arte, moda, cultura e alta enogastronomia che ha coinvolto imprenditori regionali e nazionali, protagonisti del jet set, dello spettacolo, della politica e del territorio, ma che ha avuto soprattutto un cuore generoso e solidale: l’evento organizzato da Roberto Gallo e il noto stilista Claudio Greco al Riva Restaurant di Falerna è stata l’occasione giusta per raccogliere fondi a favore dei bambini con difficoltà psicofisiche dell’Asd Lucky Friends di Lamezia Terme.

«Questa serata di gala vuole essere un piccolo, ma significativo contributo per i tanti bambini (e non solo) meno fortunati di noi», dichiara Roberto Gallo, patron del Riva. «Le tante e veloci adesioni, sottolineano, ancora una volta, il cuore grande dei calabresi. Quale occasione migliore per lanciare un messaggio concreto di solidarietà, perché con l'aiuto di tutti, anche chi non vive una vita serena come la nostra, possa avere un supporto in più», ha concluso Gallo.

Greco: «La moda potente veicolo di espressione per lanciare messaggi solidali»

Tra gli organizzatori dell’evento, il noto stilista Claudio Greco, che ha regalato agli ospiti momenti di assoluta bellezza e riflessione. Fil rouge: l’attuale conflitto in Medio Oriente e la necessità di costruire bussole per la pace. «La moda può e deve essere utilizzata anche come potente veicolo di espressione per promuovere il messaggio di non violenza e diffondere la cultura della pace e della beneficenza», così Greco ai nostri microfoni.

La serata di gran gala, tenutasi ieri sera al Riva Restaurant di Falerna, e supportata dal network LaC, ha avuto tra i protagonisti principali la Gioielleria Scintille di Cosenza, che ha sfilato per il prestigio brand Recarlo; Celestino Tessuti d’Arte di Longobucco, che ha raccontato il prezioso lavoro artigiano familiare grazie al quale vive ancora oggi la tradizione della tessitura; la fabbrica di liquirizia Amarelli di Rossano, che dal 1731 rappresenta un’eccellenza calabrese in tutto il mondo. E ancora, un contributo particolare è giunto anche da Luigi Pellegrini Editore e dal Gruppo Binetti Mobility.

Il presidente della Lucky Friends,Cortese: «La Calabria risponde sempre con generosità»

Emozionato e soddisfatto per l’ottima riuscita dell’evento, il presidente della Lucky Friends, Rosario Cortese: «Siamo un'associazione nata il 15 novembre 2012 per dare un'opportunità a tutti i bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico di diventare atleti e scoprire le loro attitudini nello sport. Più che un'associazione noi della Lucky Friends ci definiamo una grande famiglia dove ognuno di noi (dal direttore Domenico La Chimea, ai tecnici, soci e genitori) porta avanti questa realtà. Una realtà senza scopo di lucro. Abbiamo fatto tanto negli anni e tanto ancora faremo con l’aiuto di tutti. La Calabria è una terra tanto generosa - conclude Cortese - e questa sera abbiamo avuto l’ennesima conferma di ciò. Grazie a Roberto Gallo, a Claudio Greco e al network LaC per questa considerevole opportunità».