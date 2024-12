Al via in settimana l’appalto per l’impianto di risalita. E sull’arteria appena inaugurata il sindaco Malara dice: «È la dimostrazione di cosa possiamo fare, quando lavoriamo insieme, per il nostro territorio»

Con la prima neve già arrivata, Gambarie d’Aspromonte si prepara a una stagione invernale ricca di opportunità. L'inaugurazione del terzo lotto della Strada Gallico-Gambarie e l’atteso ammodernamento degli impianti sciistici segnano l’inizio di una nuova era per questa località montana, pronta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama turistico nazionale.

Il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, ha espresso grande entusiasmo durante la cerimonia di ieri mattina, alla presenza delle autorità. «Noi siamo i maggiori beneficiari di questa strada, ma, se mi consentite, è la vittoria di tutti: la vittoria dei cittadini, la vittoria anche vostra, di voi giornalisti», ha dichiarato. «Un’opera del genere non si riesce a realizzare se non c’è l’attenzione da parte di tutti: gli stakeholder, chi si occupa di aspetti procedurali. Se queste figure non sono uniformi e non vanno in un’unica direzione, non si arriva a questo risultato».

Focus sugli impianti di risalita

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, l’attenzione si sposta ora sul progetto di ammodernamento degli impianti di risalita. «Abbiamo ottenuto tutti i nullaosta per il primo lotto della seggiovia e contiamo, in settimana, di avviare l’appalto», ha annunciato il sindaco Malara. «Il primo lotto comprende la demolizione della vecchia struttura. La novità che posso anticiparvi è che il 4 dicembre avremo un appuntamento alla Regione Calabria con i dirigenti per definire il finanziamento del secondo lotto, che comprende la ricostruzione della seggiovia. Dopo questo appuntamento vi aggiornerò sull’esito».

La nuova seggiovia sarà essenziale per migliorare l’esperienza degli sciatori e attrarre un numero crescente di visitatori. Progettata con tecnologie di ultima generazione, offrirà maggiore comfort e sicurezza, garantendo una gestione efficiente delle piste. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia per il rilancio del comprensorio, che mira a valorizzare le risorse naturali e culturali dell’Aspromonte.

La Strada Gallico-Gambarie: il ponte tra mare e montagna

Realizzata come alternativa alla storica Sp7, la Strada Gallico-Gambarie è un’infrastruttura che collega in pochi minuti la costa tirrenica alle vette dell’Aspromonte. «Questa infrastruttura non è solo per Santo Stefano, ma per tutta la Calabria», ha sottolineato il sindaco. «È la dimostrazione di cosa possiamo fare, quando lavoriamo insieme, per promuovere il nostro territorio e migliorare la qualità della vita».

Costata complessivamente 65 milioni di euro, l’opera si distingue per l’approccio sostenibile e l’integrazione con il paesaggio. Con opere di rinaturalizzazione e sistemi antisismici avanzati, la strada celebra il connubio tra innovazione e rispetto per l’ambiente.

La prima neve alimenta le aspettative

L’arrivo della prima neve ha già imbiancato Gambarie, creando uno scenario suggestivo e aumentando le aspettative per la stagione invernale. Le webcam installate nella località montana mostrano un panorama incantato, che promette di attrarre appassionati di sport invernali e turisti alla ricerca di un’esperienza unica. La neve rappresenta un segnale positivo dopo le difficoltà delle ultime stagioni, spesso compromesse dalla scarsa presenza di precipitazioni.

Secondo le previsioni, l’inverno 2024-2025 sarà caratterizzato da un aumento delle nevicate, con temperature in calo che favoriranno il consolidamento del manto nevoso. Questo scenario alimenta l’ottimismo degli operatori turistici, pronti a capitalizzare su un’offerta rinnovata e attrattiva.

Eventi e servizi per una stagione indimenticabile

L’amministrazione comunale ha predisposto un programma di eventi per animare la stagione invernale. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto del 5 dicembre, che si terrà in piazza a Gambarie, rappresenta un’occasione di aggregazione per la comunità e i visitatori. Inoltre, sono stati potenziati i servizi di trasporto e parcheggio, con navette dedicate e il "Bus della Neve", per garantire un accesso agevole alla località anche nei giorni di maggiore affluenza.

Un futuro ambizioso per Gambarie e per l’Aspromonte

L’inaugurazione della Strada Gallico-Gambarie e i passi avanti verso il rinnovo degli impianti sciistici segnano solo l’inizio di un percorso ambizioso per Gambarie e l’intero Aspromonte. Tra previsioni ottimistiche di una stagione invernale nevosa e una rinnovata capacità di accogliere turisti e sportivi, il territorio si prepara a vivere un inverno carico di opportunità, con l’attenzione rivolta sia alle esigenze del presente sia alle iniziative che sapranno consolidarne lo sviluppo. La trasformazione di Gambarie è in corso, e ogni giorno si aggiunge un tassello per rendere questa destinazione sempre più vivace e attrattiva.