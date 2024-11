L'Antitrust di Bruxelles si è pronunciata sulla procedura di accertamento relativa ai finanziamenti ottenuti nel 2010

BRUXELLES – “I fondi destinati dallo Stato alla Sogas per coprire le perdite economiche non distorcono il mercato”. Lo ha stabilito l’Autorità di Garanzia per la Concorrenza dell’Unione Europea. Per l’Antritrust di Bruxelles gli aiuti concessi alla società che gestisce l’aeroporto di Reggio Calabria sono in linea con le norme comunitarie. Il pronunciamento del Garante chiude la procedura di accertamento avviata per i finanziamenti ricevuti nel 2010 dallo scalo dello Stretto. Secondo l’Antitrust europeo l’intervento dello Stato ha contribuito allo sviluppo dell’aeroporto sia in termini di sicurezza sia in termini di sostenibilità in una regione con gravi problemi di infrastrutture.