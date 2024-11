Innevate le cime delle più importanti località montane della regione, dall'Aspromonte alla Sila. Fiocchi anche a Reggio Calabria e nel Catanzarese

A conferma delle previsioni meteo, tornano le nevicate. Il brusco calo delle temperature registrato in tutta la Penisola, ha riportato la neve quasi ovunque in Calabria, fin sui 300 metri.

Prima neve in Sila, piove sul resto della Regione

Innevate le cime delle più importante località montane della regione, dall’Aspromonte alla Sila. Qui, nell’area orientale la neve ha raggiunto anche i 20 centimetri, con temperature in picchiata, a -8 gradi sotto lo zero.

Primi fiocchi anche a Reggio Calabria, tra il mare e la Sicilia; mentre vere e proprie bufere sono state segnalate nel Catanzarese, a Sersale, Cropani, Cerva ed altri centri. Interessate da questa ondata di freddo con qualche fiocco di neve inaspettato anche le cittadine di Sellia Marina e Botricello, comuni costieri. Nessun grave disagio per le comunità interessate, anche perché le precipitazioni sono state contenute. Tuttavia, l'attenzione e la mobilitazione delle organizzazioni di soccorso restano alte anche per possibili nuove nevicate che potrebbero verificarsi.

Nuova ondata di maltempo in Calabria

Nelle prossime ore le temperature scenderanno sotto lo zero anche nelle città. L’aria fredda proveniente dalla Scandinavia porterà anche un’intensificazione dei venti pur mantenendo il cielo sereno. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede venti forti dai quadranti settentrionali con “raffiche fino a burrasca forte” in particolare sulle zone ioniche con mareggiate lungo le coste esposte. Infine, per i prossimi giorni, in vista del Capodanno, previsto un lieve rialzo delle temperature.