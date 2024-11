A Reggio la manifestazione indetta dall’associazione antimafia Riferimenti. Presente Piero Grasso ed i procuratori Franco Roberti e Federico Cafiero De Raho.

Reggio Calabria - Tante presenze, tanti messaggi. Manifestazione ricca di contenuti quella della Gerbera Gialla che questa mattina è partita da Reggio Calabria. All’iniziativa organizzata dall’associazione antimafia Riferimenti hanno preso parte il presidente del Senato Piero Grasso, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, il procuratore della Dna Franco Roberti e il procuratore della Repubblica di Reggio Federico Cafiero De Raho. In prima fila anche alcuni sindaci e, soprattutto, tanti studenti che hanno sostato nella via intitolata all’imprenditore Gennaro Musella, ucciso il 3 maggio del 1982 da un’autobomba.

Piero Grasso: «La nostra legislazione antimafia è certamente all’avanguardia, però va sempre perfezionata. Soprattutto vanno coordinate tante leggi che danno la possibilità di intervenire su più settori. E quello che, secondo me, ha più bisogno riguarda la criminalità economica. Per questo nel mio primo giorno da senatore ho presentato un ddl contro la corruzione, l’evasione fiscale, il riciclaggio e anche il voto di scambio, che è già diventato legge».

Franco Roberti: «La strada contro le mafie è ancora lunga, accidentata ma è segnata. Ora bisogna percorrerla fino in fondo questa di oggi è una giornata speciale nella quale siamo tutti coinvolti non solo per ricordare Gennaro Musella e il suo sacrificio ma, con lui, tutti i martiri della giustizia e della legalità e per confermarci nel proposito di farla finita con le mafie».