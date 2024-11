Il fatto si è verificato nella frazione di Ariola. Avviate le indagini.

GEROCARNE - Circa 700 quintali di legna sono stati dstrutti da un incendio doloso avvenuto nella frazione Ariola di Gerocarne. La legna era di proprietà un imprenditore boschivo del luogo la cui intenzione era di trasformare la legna in carbone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Serra San Bruno per gli accertamenti tecnici ed i carabinieri di Soriano, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.