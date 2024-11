«Ho conosciuto grazie a Fiorella e ad altri amici Mimmo Lucano un pò di tempo fa. Mi venne a trovare a casa e scoprii una persona semplice e gentile». Così in un post sulla sua seguitissima pagina Instagram Gianni Minà. Il popolare giornalista e scrittore ha voluto dedicare all’ex sindaco di Riace famoso in tutto il mondo un pensiero-social, postando una foto che lo ritrae insieme a lui e Fiorella Mannoia.

«Nel mondo a testa in giù come diceva il mio amico Eduardo Galeano – scrive Minà - la solidarietà è un reato grave. Anche Hannah Arendt diceva: “l’elemento che contraddistingue le democrazie è la solidarietà, la giustizia, la libertà. Quando un popolo è pieno di sentimento di giustizia, di libertà, di solidarietà allora vuol dire che c’è molta democrazia. Quando un popolo invece è pregno di un sentimento di paura è prossimo alla fine della democrazia”. Mimmo Lucano – conclude - ha bisogno di non essere solo nella sua lotta per l’accoglienza, perché è anche nostra».