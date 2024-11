Gioacchino da Fiore sbarca in Olanda. Infatti ad Amsterdam si parlerà dell’abate calabrese e del suo pensiero, nel corso di un importante convegno promosso dal Centro socio culturale italiano, del quale la calabrese Monica Spadafora è vice presidente.

Sarà un convegno in due lingue, italiano e olandese, che si terrà il 25 novembre, dal titolo: “Gioacchino da Fiore, tra spiritualità e geometria. Capire la cultura olandese anche attraverso il suo pensiero”.

A volerlo è stato l’ambasciatore d’Italia nel Regno dei Paesi Bassi, Giorgio Novello, innamorato del pensiero di Gioacchino da Fiore. L’ambasciatore Novello già nel lontano 1978 dimostrava un particolare interesse verso l’abate calabrese, tanto da unirsi, in bicicletta, con un gruppo di appassionati che da Padova giunsero fino a San Giovanni in Fiore, la città di Gioacchino.

Le due monografie al centro del convegno saranno “La geometria nascosta di Gioacchino da Fiore” di Jaak Gerrit, libro già presentato presso il Centro internazionale di studi gioachimiti, il 16 settembre 2019, da Luigi Albano, che risiede a Genk e che avvió, tra l’altro, un gemellaggio tra il Comune belga e San Giovanni in Fiore. E “l’influenza di Gioacchino da Fiore sulla cultura dell’Europa centrale e Olandese” di Frans Smit, che darà una visione generale del pensiero dell’abate e quanto questo abbia influito sul protestantesimo olandese.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Fiore e che vedrà la presenza del sindaco Rosaria Succurro, sará un’occasione anche per intraprendere percorsi di interscambio culturale con il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, il cui presidente, prof. Riccardo Succurro, impossibilitato a prendere parte all’evento di persona, fará pervenire delle pubblicazioni oltre che il suo messaggio, sia per l’Ambasciatore che per l’Istituto Italiano di Cultura Italiano di Amsterdam, partner principale del convegno, al fine di creare ponti anche con le scuole Dante Alighieri e con l’Ente Scuola Italiana (ESI) presenti nei Paesi Bassi.

Intanto proprio in questi giorni il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, e fra questi l’imprenditrice Monica Spadafora della nota famiglia di orafi di San Giovanni in Fiore, da qualche anno residente in Olanda: «Sento addosso l'emozione di quella stretta di mano - ha commentato la Spadafora - e la profondità di quello sguardo. A breve inizierà la mia esperienza come rappresentante per i Paesi Bassi in seno al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Non avrei potuto desiderare di meglio che iniziare con gli auguri del Presidente della Repubblica».