Si intitola “Giochiamo a crescere” il nuovo spazio gioco inaugurato a Gioiosa Jonica all’interno di un bene confiscato assegnato all’associazione Don Milani e dedicato alla memoria di Vincenzo Grasso, imprenditore di Locri ucciso dalla mafia, esempio di coraggio e dignità. Ad inaugurare lo spazio in contrada Calderazzo il consorzio reggino Macramè grazie ad un progetto selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

«E’ un’emozione incredibile perché rappresenta la vita – ha espresso la figlia di Cecè Grasso, presente insieme alla mamma, visibilmente emozionata - quindi il messaggio contrario a quello che potrebbe venir fuori dall’omicidio di mio padre. Un luogo dove i bambini saranno liberi di crescere ed educati a quei principi che per mio padre sono stati una ragione di vita. Questa è la memoria tangibile, quando riusciamo attraverso quelle persone che si sono sacrificate a portare avanti messaggi che loro ci hanno lasciato in eredità».

Presenti al taglio del nastro anche il sindaco di Gioiosa Ionica, Luca Ritorto, il presidente del Consorzio Macramè, Gianni Pensabene e la presidente dell’Associazione Don Milani, Mariaelisa Giocondo. «Questi servizi servono come il pane alla nostra comunità – ha espresso il primo cittadino gioiosano - e poterlo fare all’interno di un bene confiscato ha un valore ancora più alto. Servono perché come ben sapete noi siamo molto indietro rispetto ai servizi educativi per la fascia 0-3 anni. Poter aggiungere un servizio in più ci riempie di orgoglio. Piano piano stiamo recuperando il tempo perso. Spero di poter proseguire su questa strada e sul riutilizzo dei beni confiscati, per cui stiamo mettendo tanto impegno. Mi auguro in futuro si possano tagliare a Gioiosa altri nastri».

«Quello di Gioiosa Jonica è il secondo, dopo quello di Reggio Calabria (a Bocale-Pellaro), di 3 Spazi previsti dentro il progetto (di prossima apertura anche quello di Taurianova, in un bene comunale) – le parole del presidente del consorzio Macramè Gianni Pensabene - E’ bello essere qui a vivere questo bel momento. E’ una soddisfazione per tutti noi».

La nuova realtà che prende vita grazie al protagonismo dell’associazione Don Milani, realtà storica della Locride da sempre impegnata nel presidio e la valorizzazione dei beni confiscati, nella diffusione di una cultura della legalità, oltre che in percorsi educativi rivolti a bambini e ragazzi. «Sono emozionata – ha detto il presidente del sodalizio gioiosano Mariaelisa Giocondo - E’ da 30 anni che lavoriamo con i bambini e ci siamo resi conto quanto sia importante lavorare sulla fascia 0-3 anni. Tante persone hanno lavorato incessantemente affinchè questo posto diventasse così bello. Sappiamo quanto i primi 1000 giorni di vita siano fondamentali per la crescita di un bambino».

Il progetto Giochiamo a Crescere prende forma grazie a un partenariato che unisce esperienze eterogenee e università-con l’obiettivo di ripensare e rinnovare le politiche territoriali per l’infanzia. L’iniziativa si fonda sulla solida esperienza del Consorzio Macramè nella gestione e pianificazione di interventi nell’ambito delle politiche sociali ed educative oltre che dei servizi di welfare e prossimità. GAC nasce dall’esigenza di innovare i servizi dedicati all’infanzia e dalla volontà di connettere realtà territoriali che, negli anni, si sono distinte per il loro impegno nel contrasto alla povertà educativa minorile.