Si terrà sabato 5 aprile alle 17.00 nell’Auditorium Nicholas Green dell’Istituto “F. Severi” la cerimonia di consegna del premio Kairos 2025, giunto alla XXI edizione, al rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone.

L’illustre accademico sarà premiato per gli straordinari successi che hanno caratterizzato il suo sessennio rettorale alla guida della più grande università calabrese.

All’iniziativa interverranno i magistrati Marisa Manzini, sostituto procuratore della Procura generale di Catanzaro, e Roberto Di Palma, procuratore del Tribunale dei minori di Reggio Calabria; Angela Napoli e Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Milena Marvasi, presidente dell’associazione culturale Kairos, di Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro, e Fortunato Praticò, dirigente scolastico dell’Istituto “F. Severi”.

«Nicola Leone – affermano gli organizzatori dell’evento – è tra i simboli più autentici del riscatto calabrese. La sua azione alla guida dell’ateneo ha dimostrato con i fatti che la cultura è lo strumento principale per promuovere dinamiche di profonda trasformazione nei territori. Il rettore dell’Università della Calabria – concludono i promotori del premio Kairos – ci ha insegnato che non esistono realtà periferiche ma piuttosto menti periferiche. Oggi l’ateneo di Arcavacata è una eccellenza a livello globale, rappresentando, in tal modo, la Calabria nel mondo per come la nostra terra merita».