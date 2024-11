Un viaggio nella città della piana per raccontare una storia di inquinamento ma anche di conflitti d'interesse legata all'ex discarica di contrada Marrella

Una storia di inquinamento ma anche di conflitti d’interesse legata all'ex discarica di contrada Marrella a Gioia Tauro. Il nostro Agostino Pantano ha sentito gli attivisti dell'associazione Iride.

Quanto è compromessa la situazione a Gioia Tauro per gli effetti nocivi della chiusura della discarica di contrada Marrella? A “I fatti in diretta” la storia di un imprenditore agricolo che ha spiegato come oramai la sua azienda sia in ginocchio.