Deturpata l’immagine di una delle zone più in vista e frequentate della città con i residenti e turisti che vengono accolti da uno scenario in rovina

Con la bella stagione alle porte, fa male constatare il degrado in cui versano gran parte dei muretti del lungomare di Gioia Tauro. Ne risulta deturpata l’immagine di una delle zone più in vista e frequentate della città. I manufatti sono crepati in più punti, con parti in ferro arrugginito che emergono dalle scrostature. Il mare vicino e i fenomeni atmosferici hanno fatto emergere problemi all'intonaco, che cade a pezzi. Residenti e turisti vengono così accolti da uno scenario in rovina. Occorrerebbero interventi incisivi di riqualificazione per migliorarne le condizioni. Ne gioverebbe il decoro urbano di una zona che, inoltre, potrebbe rappresentare occasione di sviluppo per l'economia cittadina.

«Ho dato mandato agli addetti dell’ufficio tecnico di fare un sopralluogo, procedere con una perizia e redigere un quadro economico – ha assicurato il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio -. In base ai costi, poi valuteremo se risanarli tutti o cominciare da una parte. Purtroppo, la coperta è corta, le risorse economiche sono limitate. Interverremo prima possibile». Il lungomare è un luogo che registra abitualmente la presenza di parecchie persone da mattina a sera. C’è chi ci va per una corsetta, chi per una passeggiata, per respirare aria di mare, per far giocare i bambini o prendere qualcosa da bere in una delle poche attività commerciali rimaste.

Nei prossimi mesi la zona sarà ancor di più al centro della vita pubblica. In migliaia, provenienti anche da fuori città, vi si recheranno per trascorrere momenti di svago e relax. Un’opera di risanamento dei muretti venne effettuata anni addietro, nel 2015 con fondi comunali, dall’allora Amministrazione Pedá. Ci si augura la solerte riparazione per renderli di nuovo gradevoli e fruibili dalla comunità.