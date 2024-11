Sono stati svolti, dagli uomini e mezzi di “Calabria Verde “, i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria della vegetazione infestante del fiume “Budello”. L’intervento era previsto dal protocollo d‘intesa siglato dal sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio con l’Azienda “Calabria Verde“, i quali, con deliberazione della Giunta comunale n.173 in data 17 Ottobre 2023, si erano impegnati in sinergia per eseguire interventi in alveo ed in prossimità delle sponde, finalizzati al miglioramento del deflusso idrico consistenti nella pulizia della vegetazione erbacea e arbustiva infestante e, qualora necessario, lieve risagomatura delle sezioni idrauliche senza asportazione dall’alveo di materiale sedimentario. Il torrente era invaso da sterpaglie e sporcizia che potevano rappresentare un intralcio al libero fluire delle acque.

Un intervento importante, quindi, di prevenzione in un corso d’acqua che in passato era stato teatro di una tragica esondazione che causò ingenti danni nei quartieri Fiume, Valleamena e Tre Palmenti. «Con la pulizia dell’alveo del fiume di certo si andranno a mitigare i rischi idraulici in vista della stagione invernale e le precipitazioni atmosferiche della stagione che da qualche anno a questa parte si presentano in modo sempre più violente», dichiara il primo cittadino di Gioia Tauro, Aldo Alessio. L’assessore all’Ambiente Sabina Ventini ha seguito personalmente i lavori che si sono estesi fino ad aprire la foce del fiume. I lavori, tempo permettendo, dureranno all’incirca due settimane.