La natura abusiva e la sua possibile destinazione a scopi illeciti ha portato al sequestro del manufatto ed alla denuncia in stato di libertà del proprietario

GIOIOSA JONICA (RC) - Un bunker in cemento armato di piccole dimensioni è stato scoperto da personale del Commissariato di Siderno della Polizia di Stato nel corso di una perquisizione a casa di un incensurato di 26 anni, di Gioiosa Jonica. Il covo, costruito sotto la superficie del giardino che circonda l'abitazione, è risultato privo di accessi visibili dall'esterno, di illuminazione ed aereazione naturale e dotato di un sistema di apertura dall'interno. L'evidente natura abusiva del manufatto e la sua possibile destinazione a scopi illeciti ha portato al sequestro del bunker ed alla denuncia in stato di libertà del proprietario per abusivismo edilizio.