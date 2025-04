La medicina interna “scende in piazza” per avvicinarsi alla cittadinanza e far conoscere le attività di prevenzione in un contesto diverso, al di fuori dei luoghi istituzionali di cura. Le piazze delle più importanti città italiane faranno da cornice alla “Giornata Nazionale della Prevenzione”, organizzata da medici e infermieri di Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e Animo (Associazione Nazionale Infermieri Medicina), che collaboreranno per sensibilizzare i cittadini sul corretto stile di vita da adottare nelle varie fasi della vita per prevenire alcune malattie e per evitare l’aggravamento di altre.

In Calabria – è riferito in una nota – l’evento si terrà sul lungomare di Catanzaro Lido, terrazza “Matteo Saliceti”, dalle ore 10 alle ore 17, coordinato dalla presidente regionale Fadoi, Desirée Addesi, dirigente medico internista presso l’azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, unitamente alla società degli infermieri internisti “nimo e con il patrocinio del Ministero della Salute, del Consiglio Regionale della Calabria, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, del Comune di Catanzaro, della Croce Rossa Italiana e dell’Arma Carabinieri.

Negli stand, una ventina di operatori sanitari, tra medici e infermieri di Medicina Interna e volontari, si renderanno disponibili per svolgere attività di visita medica, rilievo dei parametri vitali, raccolta anamnesica ed attività di counseling e per divulgare la prevenzione sotto i suoi molteplici aspetti (stile di vita, dieta bilanciata, terapia adeguata ecc.) previo consenso dei pazienti. Verrà inoltre distribuito materiale medico informativo, prodotto dalla Fondazione Fadoi. I cittadini potranno usufruire gratuitamente della misurazione di alcuni parametri, tra i quali la pressione arteriosa, la glicemia, il colesterolo. Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni per migliorare il proprio stile di vita attraverso una sana alimentazione individuando strategie e percorsi per condurre una vita attiva.

«È una scelta fortemente voluta da noi, medici e infermieri internisti – viene evidenziato dagli organizzatori – che da sempre ci occupiamo delle malattie acute e croniche più frequenti della popolazione, come ipertensione arteriosa, diabete, obesità, dislipidemia, scompenso cardiaco, bronchite cronica, infezioni. Gli ambiti della prevenzione abbracciano molti aspetti del malato cronico fragile, che sempre più spesso giunge alla nostra osservazione nelle corsie dell’Ospedale, ma appare quanto mai urgente e necessaria una presa di coscienza e una modifica dello stile di vita da parte della popolazione anche al fine di ridurre i costi sociali».

La prevenzione, in sintesi, viene indicata come il primo strumento a disposizione per migliorare la salute di tutti.