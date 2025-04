L’iniziativa

La Cittadella regionale si illumina di blu per la Giornata mondiale sull'autismo

La Regione ha aderito all’evento “Light it up blue, promosso dall’Onu. Per l’assessore alle Politiche Sociali Caterina Capponi: «Non è solo un gesto simbolico, ma una chiara affermazione dell’importanza di una condizione che tocca molte vite e che richiede massima attenzione, sostegno e inclusione»