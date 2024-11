Volumi di traffico sostenuti sulla rete viaria gestita dall'Anas per il primo controesodo della stagione

CALABRIA - Primo, vero controesodo della stagione estiva 2014. Come annunciato dall'Anas, dopo un Ferragosto tranquillo, su strade e autostrade italiane il traffico ha subito un'intensificazione progressiva nel pomeriggio di oggi per i rientri verso le città. Il picco dei flussi di traffico si è verificato tra le 11 e le 13 di oggi. E' la stessa Anas a riferirlo, in un comunicato sul flusso dei transiti su strade e autostrade italiane, in linea con quello degli stessi giorni dello scorso anno. L'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è risultata essere l'arteria maggiormente trafficata tra quelle gestite dall'Anas con un volume di transiti superiore anche al Grande Raccordo Anulare di Roma, percorso, dalla mezzanotte alle ore 17, da oltre 56mila veicoli. (lc)