«Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, una giornata che nasce con l'intento di sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, sui diritti inalienabili di ogni essere umano. Ad oggi non si è riusciti a raggiungere il pieno ed effettivo rispetto di tutti i diritti delle persone con disabilità». Così in una nota la responsabile Terzo settore, economia sociale e disabilità di Italia Viva in Calabria Mariella Calogero.

«Ciò può avvenire solo se si incomincia ad attuare una vera inclusione sociale, anche e soprattutto attraverso un’azione congiunta delle diverse istituzioni, al fine di realizzare, finalmente, un’autentica giustizia sociale», ha concluso Calogero.