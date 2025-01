La III B (percorso quadriennale) del liceo Classico di Tropea, a seguito della selezione effettuata dal Comitato di valutazione della Camera dei Deputati, «è risultata vincitrice nel Concorso nazionale “Giornate di formazione a Montecitorio”». A darne notizia è lo stesso Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea. Gli studenti, guidati dal docente di Storia e Filosofia, Giulio Le Pera, hanno redatto un dossier denominato “Il premierato, sine ira et studio: tra volontà di stabilità e timori di eccessivo potere”, mediante il quale hanno presentato un approfondimento sulla riforma costituzionale relativa all’elezione diretta del presidente del Consiglio. Partendo dal Disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa (atto del Senato n. 935), approvato con modifiche in Senato e attualmente in discussione alla Camera (atto della Camera n. 1921), «la classe ha prodotto una sintesi ragionata delle audizioni di 29 costituzionalisti tenutesi in I Commissione della Camera dal 16 luglio al 17 ottobre 2024».

