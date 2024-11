Saranno presentate giovedì 20 marzo, alle ore 18, presso il punto FAI delegazione del Pollino che ha sede alla galleria d’arte il Coscile (corso Garibaldi), a Castrovillari, le giornate di Primavera FAI.

Il 22 e il 23 marzo, ritornano, infatti, le Giornate FAI di Primavera. Durante la 22esima edizione dell’ormai affermata iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, per 2 giorni sarà possibile, anche a Castrovillari, ammirare beni culturali di grande pregio. In particolare, a cura della delegazione FAI del Pollino, sabato e domenica i visitatori saranno condotti in visite guidate dagli aspiranti ciceroni del Liceo Classico “G. Garibaldi”, dell’IPSIA “L. Da Vinci”, dell’IPSAR “Karol Wojtyla” dell’ISA “A. Alfano”, alla scoperta dell’antico abitato di Castrovillari, “la Civita” e di un bene culturale e religioso a rischio qual è il Santuario della Madonna del Castello, afflitto da una frana che incombe sul colle su cui sorge l’antico tempio. Sabato 22, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 e domenica 23, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17, a partire da Palazzo Cappelli, la passeggiata in compagnia dei delegati FAI, guidati dalla prof.ssa Donatella Laudadio, e degli allievi di alcuni Istituti superiori della città, offriranno conoscenze per ammirare un pezzo d’Italia, così come si è soliti fare ogni anno per due giorni. Per poi prodursi in iniziative volte a salvare il patrimonio storico-culturale-religioso spesso soggetto a rischio di sopravvivenza. La delegazione del FAI del Pollino (composta da Donatella Laudadio, capo delegazione, Mimmo Sancineto, Franco Caruso, Gianluigi Trombetti e Roberto Fittipaldi) ringrazia per il supporto locale il sindaco di Castrovillari, avv. Domenico Lo Polito, i dirigenti scolastici e i docenti che hanno collaborato alla preparazione degli apprendisti Ciceroni.