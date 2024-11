Nella sala di Palazzo Ciriaco-De Stefani è andata in scena la quarta giornata di Innoweek che ha ospitato la terza edizione di #ReteInnovazioneSUD format di capacity building per i soci delle associazioni che si occupano di innovazione sociale o tecnologica al SUD Italia.

All’iniziativa hanno partecipato: Associazione Reboot – Reggio Calabria, Lo Stretto Digitale - Messina, Fondazione Ampioraggio - Salerno, Startup Messina - Messina, Innovativamente - Catanzaro, Associazione Risorse - Taurianova, Calabresi Digitali – Reggio Calabria, Goodwillteam - Cosenza, Borghi Autentici – Salsomaggiore Terme, The qube– Lecce.

I lavori sono stati aperti da Angelo Marra, presidente dell’associazione Reboot, che ha spiegato le finalità del progetto #ReteInnovazioneSUD, giunto alla terza edizione, dopo quella di Cosenza del 2015 e quella di Messina nel 2016.

Il primo intervento è stato di Davide Minelli, Ceo di SocialTechno che fa parte di TechSoup Global Network dal 2014. L’intervento si è concentrato come la filiale italiana di TechSoup, dia supporto alle associazioni noprofit, tramite la fornitura di servizi ad alto valore, offerti da multinazionali come ad esempio Google, Microsoft a prezzi molto bassie in alcune situazioni specifiche anche gratis. Questo per permettere alle associazioni di crescere più velocemente e con gli strumenti software e hardware più moderni.

A seguire ogni associazione si è presentata agli altri partecipanti, per facilitare sempre più la conoscenza reciproca, gli obiettivi e le finalità della specifica associazione.

Riforma del Terzo settore

Sonia Postorino ha tenuto un workshop sul tema della Riforma del Terzo settore, mettendo in risalto tutti i punti più interessanti e i vantaggi e gli svantaggi della riforma stessa per le associazioni che decidono di adeguarsi alla nuova Riforma.

Social per le Associazioni

La giornata è proseguita con il workshop tenuto da Giovanni Cerminara sul tema “Social per le Associazioni” dove è stato affrontato il tema di come è necessario costruire una strategia social per un’associazione di volontariato, in modo da poter ottenere risultati misurabili e tangibili.

Comunicazione strategica

Un altro intervento molto apprezzato dai partecipanti è stato quello sulla Comunicazione Strategica tenuto da Roberto Bruno, responsabile nazionale business coach della società Formula Coach, che ha fatto interagire i partecipanti su come presentarsi in maniera efficace.

Opportunità e Strumenti per l’internazionalizzazione

A seguire l’intervento a cura di Irene Lupisdel desk EEN di Unioncamere Calabria su tema: Opportunità e Strumenti per l’internazionalizzazione, nel quale sono stati presentati progetti, iniziative e strumenti per le imprese che vogliono sviluppare iniziative con aziende estere, partecipare a bandi di finanziamento o trovare partner per progetti.

Tutela della proprietà intellettuale

A chiudere la giornata formativa per le associazioni di #ReteInnovazioneSUD è stata Paola Rotella - Studio Rubino e Partner con un workshop sulla Tutela della proprietà intellettuale.