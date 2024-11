Una laurea con lode all'Accademia del Cinema di Roma in tasca conseguita lo scorso anno e l'idea di fare l'esperienza del servizio civile internazionale in Brasile. Giuseppe Federico, ventiquattrenne sangiovannese, da ottobre svolge servizio in una comunità di strada per bambini a San Paolo, la Comunità Missionaria Villaregia, in una delle tante favelas di una delle città più popolose al mondo. Gira cortometraggi con i bambini portando il sorriso e facendo quello che più ama: fare il regista.

Ma Giuseppe a San Paolo si è cimentato anche in un sogno sportivo: correre la sua prima maratona e riuscire nell'impresa di terminarla con il tempo di 5h26'12". I ricci di Giuseppe, con il pettorale 7722, hanno tagliato il traguardo dopo 42,195 km, portando con sé il sorriso dei suoi bambini, confermando la regola che con la volontà si può raggiungere ogni risultato. La gara della Maratona Internazionale del Brasile si è svolta ieri ed attira ogni anno oltre 9000 corridori provenienti da tutto il mondo. Gli eventi includono una mezza maratona 20 km e una corsa di 5 km, che percorre i luoghi e le attrazioni più belli e importanti della città sudamericana.