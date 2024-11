Torna oggi l'informazione live di LaC News24 in onda a partire dalle 13 su LaC. Alle 14, come di consueto, appuntamento con il tg

Si va verso gli esami di maturità con i giovani sempre meno protagonisti dell’Agenda dello Stato. Prima la pandemia che ha danneggiato fortemente il processo formativo, ora la guerra. Il futuro è incerto soprattutto per loro. Ne parliamo oggi a Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento la vicepresidente della Regione Giusy Princi. In collegamento anche Franco Laratta, giornalista e condittore di LaC Tv, e da Reggio Calabria Alessandra Paviglianiti (psicologa). In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Le imprese tra freni sociali e potenzialità enormi il tema della puntata. Ospite Fortunato Amarelli (Confindustria Cosenza)