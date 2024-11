Gli esami di maturità per oltre 19mila studenti calabresi, nel difficile rientro alla normalità, sarà il tema di Prima della notizia. Nella seconda parte, il direttore Pier Paolo Cambareri ospiterà Lucia Moretti per parlare di donne e politica

La maturità del difficile rientro alla normalità. Sarà questo l'argomento della puntata odierna di Prima della notizia, il format condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC. Per trattare il tema, in studio ci sarà il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

I maturandi calabresi chiamati alla prova degli Esami di Stato sono 19.514, 500mila in tutta Italia. Domani ci sarà la seconda prova (che cambia in base all’indirizzo della scuola) e la settimana prossima partiranno i colloqui. Ospiti della puntata Lucia Anita Nucera, assessore all’Istruzione Reggio Calabria, Maria Salvia dirigente scolastica, Andrea Natali, vicepresidente Istituto tecnico Malafarina e Raffaele Micellotta, docente istituto Malafarina.

Dopo il tg delle 14, torna invece l'appuntamento con Dopo la notizia. Con il direttore Pier Paolo Cambareri parleremo di donne e politica. Ospite Lucia Moretti (Scuola politica “Prime Minister”)