I ragazzi hanno visitato la redazione del network dove viene realizzato il TG e dove nascono le notizie dei siti web lacnews24.it e ilvibonese.it

Mattinata intensa per gli studenti di Grafica e Comunicazione dell'IIS “Ettore Majorana” di Girifalco. I ragazzi sono stati infatti ospiti del network LaC, presso la sede in cui sorgono gli studi televisivi di LaC Tv e le redazioni dei siti siti web lacnews24.it e ilvibonese.it.

Una cinquantina tra studenti e insegnanti si sono interfacciati con il mondo del giornalismo televisivo e multimediale, entrando in contatto con i responsabili dei settori che fanno del network LaC una delle realtà più innovative nel panorama dell’informazione regionale.



Guidati dal direttore di rete, Franco Cilurzo, i ragazzi sono stati accompagnati nei luoghi in cui nasce e viene elaborata la notizia televisiva fino alla messa in onda. La cabina di regia, le telecamere, l’impianto fonico e le luci: tutto il comparto tecnico che sta dietro alla produzione di ogni singola puntata del tg è stato illustrato all’attento pubblico.

Il condirettore del Tg, Pietro Comito, ha poi spiegato con esempi concreti in cosa consista il lavoro del giornalista, suscitando grande curiosità e ammirazione nei giovani spettatori che hanno lasciato gli studi affascinati da una realtà che non capita tutti i giorni di visitare.