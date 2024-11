Il presidente del Consorzio Valle Crati: “Il sindaco di Cosenza da anni è sottoposto a uno stillicidio quotidiano da parte di un blog. Questa non è libertà di stampa ma libertà di aggressione continua”

"Da anni il sindaco Mario Occhiuto è sottoposto a uno stillicidio quotidiano da parte di un blog online in cui lavorano anche due persone condannate per diffamazione e più volte denunciate anche per altri reati. Queste persone inventano fatti e circostanze, attaccano frontalmente i magistrati con il solo scopo di intimidirli e condizionarli al fine di colpire il sindaco Mario Occhiuto”.



È quanto affermato dal presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata: “E' una strategia eversiva e terroristica che fa leva sull'ambiguità del web. Un blog pieno di bufale dove si attuano azioni di vera e propria eversione. E' una emergenza che riguarda anche altri amministratori, stimati avvocati al solo fine di attuare questa strategia terroristica e danneggiare Cosenza. Questa non è libertà di stampa ma libertà di aggressione continua che imbarbarisce la formazione culturale di tanti giovani. Siamo pronti a esercitare in ogni sede i nostri diritti di cittadini liberi, a difesa dell'integrità morale del nostro sindaco e di chi si impegna nelle istituzioni cittadine, vittime di una campagna persecutoria senza precedenti. Siamo fieri - continua - dell'onestà intellettuale del sindaco e stanchi dell'impunità di calunniatori serali. E' necessario che la comunità si ribelli - conclude - nella sua interezza, a queste azioni che tendono semplicemente a corrodere le istituzioni".