Impresa, università e ricerca si uniscono per valorizzare uno dei patrimoni agricoli più importanti della nostra regione: un progetto che vede capofila Mulinum e che sarà presentato domani

Un progetto che mette insieme impresa, università e ricerca scientifica per valorizzare uno dei patrimoni agricoli più importanti della Calabria. Si chiama GranCalà e sarà presentato ufficialmente domani (lunedì 15 dicembre), alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Mulinum a San Floro.

Finanziato nell’ambito del Pr Calabria Fesr 2021-2027, GranCalà nasce con l’obiettivo di studiare e valorizzare le varietà di grani antichi calabresi – tra cui Senatore Cappelli, Verna, Maiorca, farro monococco e segale – puntando sulla tutela della salute e sulla sostenibilità ambientale. Al centro del progetto vi è un percorso di ricerca che prevede analisi nutrizionali, reologiche e sensoriali delle farine e dei prodotti derivati, con l’obiettivo di migliorarne il profilo qualitativo e supportarne una filiera produttiva più consapevole e innovativa.

A presentare il progetto saranno Maria Stefania Sinicropi, docente di Chimica Farmaceutica all’Unical e responsabile scientifico di GranCalà, e Maria Cristina Mele, docente di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica della Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs, che collabora come consulente scientifica. L’incontro sarà moderato da Franco Laratta, direttore di LaC News24.

Interverranno inoltre Stefano Caccavari, fondatore di Mulinum e capofila del progetto, insieme ai referenti delle imprese partner Inone Network Natale Arcuri, Gloria Marini e Anna Gigliotti per Farmacia Magna Grecia.

GranCalà punta a coniugare tradizione agricola e innovazione scientifica, rispondendo alla crescente attenzione verso alimenti più sani, tracciabili e sostenibili, e rafforzando il legame tra ricerca e territorio. Al termine della conferenza stampa è previsto un momento conviviale.