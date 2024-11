Jennifer Chimenti

Ha trasformato la sua battaglia contro il cancro in una lotta per i diritti di tutti. La giovane di San Marco Argentano ha smosso il mondo trovando la piena disponibilità di Occhiuto, ed è riuscita far rinascere l’ospedale del suo paese e costruire un centro di prevenzione oncologica. Se non trovate la battuta è perché non stiamo scherzando: non è fantascienza, è successo davvero in Calabria.