Il procuratore di Catanzaro in Commissione Antimafia: «Non possiamo campare in nome di Falcone e Borsellino»

"Non possiamo campare in nome di Falcone e Borsellino. Loro erano due fuoriclasse, per questo erano osteggiati anche dalla magistratura di Palermo. Adesso però non è possibile che in Sicilia ci siano quattro corti d'appello, bisogna razionalizzare" magistrati e forze dell'ordine. Lo ha affermato il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso dell'audizione in commissione Antimafia. (AGI)