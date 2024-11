«Propongo al centrodestra la mia candidatura a presidente della Regione, e non è un pesce d’aprile». Esordisce così in una nota il presidente del Consorzio bonifica Ionio Catanzarese Grazioso Manno proponendo la sua candidatura a governatore. «Per le prossime elezioni regionali, commenta - se ne leggono di tutti i colori: consiglieri regionali eletti con il centrosinistra che abbandonano la nave “oliveriana” per accasarsi nel centrodestra; ipotesi varie, probabili ed improbabili, di candidature per il Consiglio regionale; liste civiche collegate ai due schieramenti; i 5stelle da soli o con l'appoggio di altre liste. Ma ciò che più colpisce sono i candidati a Presidente. Oliverio per il centrosinistra? A mio giudizio perdente in partenza. Un altro nome per questa coalizione? Ugualmente perdente in partenza. Ed allora, ecco – prosegue - la grande corsa per essere candidati alla presidenza della Regione con la coalizione di centrodestra, data per vincente. Il dubbio - analizza Manno - è il nome: espressione di Forza Italia, della Lega o di Fratelli d'Italia? Un dilemma! Il coordinamento di FI, da tempo, ha lanciato Occhiuto (persona che io rispetto). La Lega, con molta chiarezza, stoppa tutto e rimanda la scelta a dopo le elezioni europee. Molti sostengono Wanda Ferro, tra cui io in particolare. Vari giornalisti parlano di un magistrato, di un imprenditore, di un gran commis: insomma – chiosa - la giostra è aperta, 24 ore su 24, e chissà quanto durerà questo stillicidio».

Per il presidente del Consorzio al momento però «nessuno dice cosa dovrà fare il nuovo Governo regionale, quale programma portare avanti, come far uscire la Calabria dalle secche in cui si trova, come risollevare le sorti della nostra terra, in che modo far ritornare le migliaia e migliaia di giovani andati via, come creare sviluppo ed occupazione, in che modo far diventare la nostra Regione meta di turisti da tutto il mondo, come rilanciare in maniera forte l'agricoltura ( settore trainante della nostra economia), quale ruolo per l'industria, il commercio, l'artigianato, la sanità,come uscire dalle maglie di una burocrazia asfissiante e da riformare, come evitare danni e morti dovuti alle periodiche alluvioni realizzando un vero Piano di messa in sicurezza del territorio. È arrivato il momento di voltare pagina- una volta per tutte e definitivamente! Ed allora perché no, senza trincerarmi dietro magari ad un giornalista amico, senza farmi indicare dai tanti amici che ho, - dichiara - propongo me stesso a candidato a presidente della Giunta regionale della Calabria per la coalizione di centrodestra. Se la coalizione lo vuole, io sono pronto, con un progetto già scritto che presenterò al più presto agli elettori. Presunzione, la mia? Assolutamente no: è solamente una proposta alla quale credo fortemente».