La morte del professor Giovanni Scambia, che ha scosso il mondo della medicina e e non solo, continua a suscitare un fiume di emozioni sui social, inondati da centinaia di messaggi di cordoglio e riconoscenza. La sua morte lascia infatti un vuoto profondo, non solo nel mondo sanitario, ma anche nelle vite di coloro che hanno beneficiato del suo lavoro e della sua umanità.

Tra questi, molti esprimono la gratitudine per la sua dedizione e l'impatto che ha avuto sulla vita di tante persone. Uno degli utenti scrive: "Un grande medico, un grande uomo. È una grave perdita per tutti. Che riposi in pace".

Altri commenti sottolineano la sua importanza nel trattamento delle pazienti, come quello che afferma: "Grandissima perdita nel mondo sanitario, ma soprattutto per tutte le donne che hanno trovato in lui da sempre le cure e la speranza di combattere le battaglie più difficili della propria vita…".

Ci sono anche molti messaggi da parte di persone che lo hanno conosciuto personalmente e che lo ricordano con affetto. "Un luminare, ho avuto modo di conoscere la sua grande professionalità. Che la terra le sia lieve, professore. RIP," scrive un altro utente, mentre qualcun altro con un messaggio carico di emozione dice: "Il mio immenso prof. che grande perdita professionale e umana!! Non ti dimenticherò mai! Grazie per avermi salvato la vita!"

Chi era Giovanni Scambia

Un medico e un ricercatore visionario che ha lasciato un'impronta indelebile. Giovanni Scambia è stato una figura di riferimento, capace di unire competenza scientifica e grande umanità, conquistando l'affetto delle sue pazienti oncologiche a cui ha sempre garantito le migliori terapie e supporto.

Ha formato intere generazioni di ginecologi che oggi ricoprono ruoli di primissimo piano, mentre ha contribuito a costruire uno dei centri di eccellenza mondiale nella ginecologia, riconosciuto al quarto posto nel ranking 2025 dei World’s Best Specialized Hospitals.

Nato a Catanzaro il 24 dicembre 1959, il professor Scambia ha legato indissolubilmente la sua carriera all’Università Cattolica e al Policlinico Gemelli, dove ha iniziato il suo percorso nel 1983, laureandosi con il massimo dei voti. Nel 1987 si è specializzato in Ginecologia e Ostetricia, sempre nello stesso ateneo, mettendo da subito in evidenza la sua straordinaria dedizione alla medicina.

Oggi i funerali

Oggi, 22 febbraio 2025, si terranno i suoi funerali nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e saranno presiedute da Mons. Claudio Giuliodori.

Il medico di Kate Middleton

Nel gennaio 2024, Giovanni Scambia ha visto il suo nome apparire sulla stampa grazie a una particolare vicenda legata alla Famiglia Reale di Inghilterra. Si trattava dell’operazione addominale di Kate Middleton, la Principessa del Galles, che sarebbe stata seguita da una squadra di specialisti provenienti dal Policlinico Gemelli di Roma, tra cui proprio il dottor Scambia.