VIDEO | Immagini cariche di emozioni nel video realizzato dal nostro gruppo per questa giornata speciale per dire Grazie a tutti i nonni, pilastro fondamentale nelle nostre vite

«Grazie per esserci sempre»: poche semplici parole ma dense di significato quelle dedicate da una bambina ai propri nonni in in questa giornata speciale. Una dedica che abbiamo immaginato, nel video realizzato dal network LaC, tutti i nipoti possano pensare per ringraziare e onorare i propri nonni.

Sempre pronti ad aiutare e supportare, sono un pilastro fondamentale della famiglia. Donano amore incondizionatamente, senza chiedere nulla in cambio.

Generosi, disponibili, affettuosi e capaci di insegnare preziose lezioni di vita. Sono figure insostituibili nell'infanzia di ogni bambino che, diventato adulto, ne ricorderà per sempre i tanti momenti felici.

Custodi del passato, con la loro esperienza e la loro saggezza sono in grado di regalare emozioni indelebili.

Auguri a tutti i nonni dal network LaC e «grazie per esserci sempre».