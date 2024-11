VIDEO | In questa giornata speciale parole e immagini in un video per dire Grazie a tutti i papà pronti sempre a proteggere, sostenere e aiutare i propri figli

"Ci sono padri pronti a sostenere i nostri sogni insegnandoci qualcosa di prezioso ogni giorno. Nelle risate costruiscono ponti che durano per sempre, nei momenti difficili ci rendono più forti". Non uno spot, ma immagini e parole racchiusi in un video realizzato dal network LaC per dire Grazie a tutti i papà in questa giornata speciale.

In questo modo vogliamo abbracciare tutti i papà del mondo. I papà sempre accanto ai propri figli, pronti a sostenerli nelle gioie e nei momenti più difficili, i papà che lottano ogni giorno per un futuro migliore, quelli che tornano a casa stanchi ma felici, i papà sempre pronti a consigliare. I papà che si improvvisano chef, autisti, parrucchieri. I papà che vegliano dall’alto, i papà che vivono nei ricordi più belli.

Che sia un giorno di amore. Auguri a tutti i papà dal network LaC.