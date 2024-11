Nota dell’editore Urbano Cairo per chiudere la querelle tra i due giornalisti, iniziata con le accuse di «incontinenza» per lo sforamento del tg

«La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e a un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti». Così l'editore di La7, Urbano Cairo, in un richiamo a Lilli Gruber e Enrico Mentana dopo il duro botta e risposta tra i due in diretta tv andato in scena nei giorni scorsi.

«Un'Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio», si legge nella nota a firma dell'editore.

L’intervento di Cairo è stato subito ripreso dal conduttore del tg di La7 che sui propri canali social ne ha pubblicato un estratto commentando con una sola parola: «Sottoscrivo». Tutto lascia pensare che la querelle possa rientrare dopo le parole che Mentana ha pronunciato ieri sera chiudendo l’edizione delle 20 e sollecitando l’intervento, poi arrivato, dell’editore. «Mi siedo qui da 14 anni, e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tantomeno chi lavora per la stessa emittente – questa l’esternazione di ieri sera –. Gradirei reciprocità, e che da parte dell'azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se ci sarà stato qualcosa, sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze».

Lilli Gruber, come si ricorderà, aveva lamentato uno "sforamento" del tg ai danni del suo programma parlando di «incontinenza» da parte di chi l’aveva preceduta nel palinsesto. «Ieri sera siamo andati un po' lunghi - ha spiegato Mentana - era una giornata cruciale, le prospettive di pace in Medio Oriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, e tante altre notizie. In più i sondaggi politici e la data room di Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po' lunghi ma era concordato con la rete. Lilli Gruber ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive per me». Questione chiusa? Pare di sì, almeno fino alla prossima diretta (o al prossimo sforamento).