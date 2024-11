La spettacolo visibile in cielo il 29 settembre vedrà il nostro satellite a circa 361.550 km dalla Terra, rispetto alla distanza media di 384.400 km

Dopo una superluna in aprile e due in agosto, ecco che il 29 settembre arriva la quarta e ultima superluna del 2023. Questo rarissimo fenomeno, che si verifica quando la luna è più vicina alla Terra e quindi appare più grande e luminosa, non è solo spettacolare, ma anche carico di energia.

La superluna del 29 settembre, in particolare, è una “Luna del Mais”, un appellativo che ha origine nella cultura dei nativi americani: data la sua vicinanza all'equinozio d'autunno, quest'anno verificatosi il 23 settembre, questa Luna piena annunciava infatti l'inizio del periodo del raccolto.

Secondo alcuni calcoli la superluna avverrà con il nostro satellite a circa 361.550 km dalla Terra, rispetto alla distanza media di 384.400 km. L'orario è le 10.57 del mattino (09:57 GMT), quando, però, a causa della luce del sole, la sua bellezza sarà un po' 'oscurata'. Tuttavia, anche nelle ore precedenti sarà possibile ammirare lo spettacolo regalato dal nostro satellite. Concluderà la sequenza di quattro superlune di seguito che ha caratterizzato questa estate e sarà l’ultima per tutto il 2023.