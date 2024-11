FOTO-VIDEO | Ogni sguardo è una finestra su una realtà fatta di dolore e distruzione che non può e non deve lasciare indifferenti. Prosegue l'impegno del network per dire No a tutti i conflitti nel mondo

“Impariamo a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri: fermate la guerra”: è questo il messaggio lanciato nella nuova campagna del gruppo Diemmecom - Pubbliemme per dire No alla guerra. Un messaggio e un video che invitano ancora una volta a superare le barriere della nostra prospettiva personale e a osservare il mondo attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente la tragedia di una guerra.

Questa campagna si focalizza su un simbolo semplice ma universale: gli occhi. Attraverso gli sguardi appartenenti a persone di culture ed età diverse, la campagna punta a evocare un senso di empatia immediata, mettendo lo spettatore in contatto visivo con le devastazioni del conflitto.

Ogni riflesso, ogni sguardo, diventa una finestra su una realtà dura, fatta di distruzione, dolore e speranza infranta.

Gli obiettivi della campagna: empatia e responsabilità collettiva

Per Diemmecom - Pubbliemme, il messaggio va oltre la semplice denuncia della guerra. L’obiettivo è richiamare a una responsabilità condivisa, una coscienza collettiva che ci porti a riflettere e a reagire. Attraverso l’empatia, vogliamo scuotere chiunque guardi queste immagini e ricordare che l’indifferenza non è un’opzione. Guardare il dolore negli occhi degli altri significa comprendere che ognuno di noi è legato al destino dell’altro.

La forza di un messaggio visivo

Il messaggio “Impariamo a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri: fermate la guerra” è un appello a superare le le distanze. Con il potere evocativo delle immagini, la campagna ci invita a immedesimarci, anche solo per un momento, nelle vite di chi affronta ogni giorno le conseguenze di un conflitto. Quando ci si connette emotivamente, come fanno gli occhi, non ci sono barriere di cultura o di lingua.

Un invito all’azione

Questa campagna non vuole solo sensibilizzare, ma stimolare una reazione. Guardare è il primo passo percomprendere, e comprendere è il primo passo per cambiare. La guerra può sembrare distante, ma il suo impatto è universale: tocca l’umanità intera. Diemmecom - Pubbliemme ci invita a non rimanere spettatori passivi, ma a riconoscere che ognuno di noi ha il potere e la responsabilità di contribuire al cambiamento.

La pace non è solo assenza di guerra, ma presenza di empatia, responsabilità e solidarietà. Imparare a guardare con gli occhi degli altri è un passo essenziale per costruire un mondo migliore, senza conflitti.