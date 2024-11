Per effettuare i lavori è stato necessario bloccare la viabilità per consentire ai mezzi meccanici di eseguire opere di scavo e di posa del nuovo cavo

Una squadra di tecnici specializzati della Tim e' al lavoro a Spezzano Albanese per riparare i danni e i disagi provocati agli utenti dal maltempo delle scorse settimane.

A creare problemi e' un grosso cavo danneggiato in piu' parti. Per poter effettuare i lavori e' stato necessario bloccare la viabilita' allo scopo di consentire ai mezzi meccanici (escavatori e camion) di eseguire opere di scavo e di posa del nuovo cavo. La Tim fa sapere che «i tecnici stanno lavorando senza soluzione di continuita' per completare l'intervento nel piu' breve tempo possibile. Al momento si stima di ripristinare tutti i servizi voce e dati entro la serata di domani».

Francesco Pirillo