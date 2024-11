Il castello Murat di Pizzo Calabro ieri sera, alla fine di una giornata caratterizzata da avvenimenti che hanno destato apprensione in tutto il mondo, si è illuminato con i colori arcobaleno della pace.



I bastioni dell’antica fortezza borbonica si sono colorati di rosso, giallo, verde e blu per condannare ogni forma di violenza e per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino per la guerra esplosa alle porte dell’Europa con i bombardamenti iniziati nelle prime ore di ieri mattina e che hanno già fatto contare numerose vittime. L’iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole affermare il valore universale della pace e la condanna della guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali.