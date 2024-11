L'ex ambasciatore d’Italia alla Nato a Bruxelles e all’Ocse a Parigi, incontrerà a Piazza Parlamento il direttore de LaCapitale Alessandro Russo per discutere, analizzare e approfondire i futuri scenari di sviluppo della crisi internazionale in corso. Come si evolverà la guerra in Ucraina? E quali ripercussioni avrà sull’Italia e l’Europa? Questi e altri i temi del talk politico de LaCapitale.

Piazza Parlamento andrà in onda oggi, giovedì 3 marzo, alle 14 e alle 20, su LaC Tv, canale 19 del DTT, su LaC Sat, canale 419 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaCplay.